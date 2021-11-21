قبل موقعة الهلال وبوهانغ.. أمير سعودي يكشف حجم الطلب على التذاكر

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نشر الأحد ، 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن الطلب هائل على تذاكر المنصة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الياباني، الثلاثاء.

وكتب بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تصل بي كثير من الأحبة والأصدقاء والمعارف ويرسلون لي رسائل على هاتفي وهنا في الخاص تطلب مني تذاكر منصة للنهائي الآسيوي".

يتصل بي كثير من الأحبة والأصدقاء والمعارف ويرسلون لي رسائل على هاتفي وهنا في الخاص تطلب مني تذاكر منصة للنهائي الآسيوي ..وهذا الأمر ليس بيدي ولا أستطيع تحقيقه وكذلك الإدارة معذورة فالطلب هائل على تذاكر المنصة والعرض محدود بعدد مقاعد معين .. لذلك وجب التنويه

وتابع الأمير السعودي قائلا: "هذا الأمر ليس بيدي ولا أستطيع تحقيقه وكذلك الإدارة معذورة فالطلب هائل على تذاكر المنصة والعرض محدود بعدد مقاعد معين .. لذلك وجب التنويه".

ويلتقي الهلال نظيره الياباني الثلاثاء على أرضية ملعب "ستاد الملك فهد الدولي" إذ يطمح الفريق السعودي لتحقيق اللقب الآسيوي الثاني في النسخة الحديدة من البطولة.

يذكر أن بن مساعد كان رئيسا لنادي الهلال على فترتين بين 2009 و2012.