بالصور.. أمير قطر وسلطان عُمان يزوران أحد ملاعب مونديال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق، ملعب "البيت المونديالي"، الإثنين، وذلك في إطار زيارة يجريها الثاني لقطر.

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم صور زيارة أمير قطر وسلطان عُمان إلى الملعب الذي سيستضيف مباراة قطر والبحرين بافتتاح بطولة كأس العرب.

وقال الاتحاد القطري في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقه في زيارة لاستاد البيت المونديالي اللي راح يستضيف مباراة الافتتاح بين قطر والبحرين في كأس العرب يوم 30نوفمبر الساعة 7.30 مساءاً"، حسب تعبيره.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقه في زيارة لاستاد البيت المونديالي اللي راح يستضيف مباراة الافتتاح بين #قطر_البحرين في #كاس_العرب يوم 30نوفمبر الساعة 7.30 مساءاً https://t.co/gPZduiRIRq

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب على أرضية ملاعب المونديال التي أصبحت جاهزة لاستقبال المباريات تحضيرا لكأس العالم 2022 الذي سيقام في الدوحة.