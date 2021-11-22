دوري السعودية للسيدات.. انتهاء أول مباراة في التاريخ بالتعادل

رياضة
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دوري السعودية للسيدات.. انتهاء أول مباراة في التاريخ بالتعادل
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتهت أولى مباريات أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات (دوري المناطق) باتلعادل الإيجابي، وفقا لاتحاد الكرة النسائي في المملكة.

ولعب فريق اتحاد الرياض مع فريق السهام الزرقاء في مباراة انتهت بهدف لمثله بين الناديين.

وسجل لاتحاد الرياض اللاعبة السعودية ريما العبيكان في حين وقعت مشاعل السعيد على هدف السهام الزرقاء.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات المنطقة الوسطى في المملكة، في حين ستلعب بقية المباريات بين الإثنين والثلاثاء.

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