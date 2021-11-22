دوري السعودية للسيدات.. انتهاء أول مباراة في التاريخ بالتعادل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتهت أولى مباريات أول دوري سعودي لكرة القدم للسيدات (دوري المناطق) باتلعادل الإيجابي، وفقا لاتحاد الكرة النسائي في المملكة.

ولعب فريق اتحاد الرياض مع فريق السهام الزرقاء في مباراة انتهت بهدف لمثله بين الناديين.

وسجل لاتحاد الرياض اللاعبة السعودية ريما العبيكان في حين وقعت مشاعل السعيد على هدف السهام الزرقاء.

نهاية المباراة | في افتتاحية دوري المناطق، "إتحاد الرياض" و"السهام الزرقاء" يتقاسمان النقاط ويتعادلان بنتيجة (1-1) 🤝. https://t.co/K8VcZfFoQI

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات المنطقة الوسطى في المملكة، في حين ستلعب بقية المباريات بين الإثنين والثلاثاء.