دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الهلال السعودي اللقب الرابع له في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين الثلاثاء.

وتقدم الهلال بهدف لناصر الدوسري عند الثانية 15 ليسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا والادوار الإقصائية، وفقا لموقع أوبتا للإحصاء.

وفي الشوط الثاني أضاف المالي موسى ماريغا الهدف الثاني للفريق السعودي ليؤمن فوز ناديه باللقب الآسيوي للمرة الثانية في 3 سنوات.

يذكر أن هذا هو اللقب الثاني للهلال في دوري أبطال آسيا (ابتداء من 2003) بعد اللقب الذي حققه الفريق عام 2019، والرابع عبر تاريخ البطولة.