دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع اللاعب السعودي الشاب ناصر الدوسري على الهدف الأول للهلال السعودي في مرمى بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في أسرع هدف بتاريخ نهائي دوري أبطال آسيا والأدوار الإقصائية وفقا لموقع أوبتا المختص بالإحصائيات.

وجاء هدف الدوسري بعد 15 ثانية على انطلاقة المباراة بتسديدة صاروخية من الجهة اليسى لتسكن الزاوية اليمنى لمرمى حارس الفريق الكوري الجنوبي.

ولا تزال المباارة جارية بين الفريقين لحساب نهائي دوري أبطال آسيا على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويلعب الدوسري بديلا للظهير الأيسر الأساسي للهلال المصاب، ياسر الشهراني.