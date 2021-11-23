مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك: "مش جايين نصفي حسابات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد مرتضى منصور بعد عودته رسميا إلى رئاسة نادي الزمالك المصري، الثلاثاء، بـ"عدم تصفية الحسابات" وبـ"العمل الشاق من أجل المستقبل".

كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية أصدرت، الاثنين، قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة منصور لإدارة النادى، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلسه.

وقال منصور، في مقطع فيديو بمناسبة انعقاد أول اجتماع لمجلسه: "مشونا في نوفمبر 2020 وربنا رجعنى في نوفمبر 2021، ده حكمة ربنا، كن فيكون".

وأضاف: "ربنا مبيرضاش بالظلم، وإحنا مجلسنا اتظلم، الحمد لله نحمد ربنا مش نصر مجلس الإدارة لا، إنما نصر الحق وكيان كبير نادي الزمالك بجماهيره الغفيرة، وهي صاحبة الفضل بعد ربنا".

وأعلن مرتضي منصور أنه سيعقد، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لـ"توضيح ما فات والمستقبل"، وقال:" عندنا عمل شاق جدا في المستقبل وبنسابق الزمن"، وأضاف: "إحنا مش جايين نصفي حسابات مع حد إنما هنرجع الحقوق لأصحابه".

وأكد منصور أن "ثقتنا في ربنا وجماهيرنا والدولة المصرية متهزتش"، وأضاف: "خلى بالكم لولا إن في دولة بيرأسها رئيس جمهورية بيحترم القانون واتربى في بيت فيه مستشار أخوه الكبير معالي المستشار أحمد السيسي نائب رئيس محكمة النقض يعني عارف يعني ايه معني القضاء والقانون، وده اللى احنا شايفينه".

واختتم الفيديو بقوله: "واحد بيقولي متقعدش تتكلم في السياسة .. يا بني أنا كنت رئيس نادي سياسي في الجامعة وعمري 17 سنة وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب من 21 سنة فمتكلمش في السياسة ازاي؟ اتكلم في السياسة و الفن وكل حاجة والناس كلها تتكلم في كل حاجة ما دامت بتتكلم لصالح البلد".