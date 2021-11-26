تقارير: مانشستر يونايتد سيتتعاقد مع رالف رانجنيك كمدير مؤقت

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أفاد موقع "أتليتيك" الرياضي وغيره من وسائل الإعلام، الخميس، أنه من المقرر تعيين رالف رانجنيك كمدير مؤقت لمانشستر يونايتد.

رانجنيك سيحل محل أولي جونار سولشاير الذي أقيل مؤخرًا كمدرب للفريق لبقية الموسم، بينما يسعون لاستبداله بدوام كامل.

يبلغ من العمر 63 عامًا حاليًا رئيس قسم الرياضة والتنمية في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

وذكرت صحيفة "أتلتيك"، الخميس، أن رانجنيك سينضم إلى النادي بعقد مدته ستة أشهر مع استشاري لمدة عامين، وأن ناديه الحالي، لوكوموتيف، سيتعين عليه إعفاءه من عقده الحالي.

تواصلت CNN مع مانشستر يونايتد ولوكوموتيف للتعليق.

وقال مصدر في يونايتد لوكالة رويترز إن المناقشات بين الجانبين مستمرة لكن لم يتم الانتهاء من شيء.

لن يتولى رانجنيك مسؤولية مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي يوم الأحد، بينما ينتظر تصريح عمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرد سولشاير من النادي بعد فترة ثلاث سنوات كمدرب لم يفز فيها النادي بأي لقب.