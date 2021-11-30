دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، بـ"كل العرب" في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

وقال أمير قطر، عبر حسابه بتويتر: "باسمي وباسم الشعب القطري أرحب كل الترحيب بكل العرب في دوحة العرب، متمنياً لهم الاستمتاع بهذه البطولة الكروية العربية الفريدة والتي تهدف لتقوية أواصر الأخوة والصداقة بين شعوبنا الشقيقة، راجياً التوفيق لكل الفرق المشاركة. #مونديال_العرب".

باسمي وباسم الشعب القطري أرحب كل الترحيب بكل العرب في دوحة العرب، متمنياً لهم الاستمتاع بهذه البطولة الكروية العربية الفريدة والتي تهدف لتقوية أواصر الأخوة والصداقة بين شعوبنا الشقيقة، راجياً التوفيق لكل الفرق المشاركة. #مونديال_العرب #FIFArabCup

وحضر حفل افتتاح بطولة كأس العرب عدد من الشخصيات البارزة مثل رؤساء ووزراء عرب بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، جياني إنافانتينو، الذي ألقى كلمة باللغة العربية.



يذكر أن كأس العرب هي أول بطولة عربية للمنتخبات تقام منذ عام 2012، وتعتبر تحضيرا لكأس العالم 2022 في قطر.