هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت زوجة اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ماغي صادق، موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تسلمت جائزة "القدم الذهبية" التي فاز بها زوجها في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الإثنين.

وظهرت ماغي صادق على المسرح لتستلم الجائزة نيابة عن زوجها الذي كان موجودا في الحفل أيضا لكنه فضل أن تستلم الجائزة تكريما لجهودها معه.

وأصبح صلاح أول لاعب عربي يتوج بهذه الجائزة التي تُمنح للاعبين دون الـ28 عاما نظرا لمردودهم الفردي والجماعي على مدار الموسم، ويستطيع اللاعب الفوز بها مرة واحدة.

وأثار تصنيف اللاعب المصري في المركز السابع على قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية غضبا واسعا، إذ اعتبر عدد من المتابعين والجماهير أنه ظُلم بهذا التصنيف قياسا لمستواه الموسم الماضي مع ليفربول بعد أن كان اللاعب المحوري في تشكيلة الفريق في ظل الإصابات الكثيرة التي عانةى منها ليفربول، حسبما قال مدربه الألماني يورغن كلوب سابقا.

ويقدم صلاح مستويات مذهلة مع فريقه هذا الموسم ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ11 هدفا كما أنه يتصدر ترتيب صناع الأهداف في "البريميرليغ" بـ8 أهداف من صناعته.

وفيما يلي بعض التعليقات على ظهور زوجة اللاعب المصري في حفل "البالون دور":

محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام وتتسلم الجائزة زوجة ⁧محمد صلاح بدلاً من صلاح رغم تواجده تكريماً لزوجته وتكريماً لدورها معه في حياته https://t.co/6JcZwIaToL

بعيداً عن كرة القدم زوجة محمد صلاح تسلمت بالأمس جائزة القدم الذهبية نيابة عنه، وهي بحجابها الكامل لا يظهر من جسدها شيئاً، رغم الغنى والصيت والشهرة والمال، ورغم كل شيء فهذا مما يُحسب لمحمد صلاح، ولم يتعارض قطّ الحجاب مع ما هم فيه من شهرة وصيت ومجتمع غربي. فخر العرب . https://t.co/QJ3CPalK5Q

استلام زوجة محمد صلاح الجائزه وهى بالحجاب هو تكريم للمرأه وللحجاب برافووو صلاح ♥♥ https://t.co/IImY3adZUQ