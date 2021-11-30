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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت جائزة السعودية STC الكبرى لسباقات الفورمولا 1 عن اختيار السعودية ريما الجفالي البالغة من العمر 29 عاما كسفيرة رسمية للجائزة.

اختيار سائقة السباقات السعودية ريما الجفالي لتكون سفيرة رسمية لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1. ستلعب السائقة المُلهمة، التي وُلدت وترعرعت في جدة ونافست في بطولة بريطانيا للفورمولا 3 دورًا أساسيًا خلال جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 المُقامة في جدة بين 3 و5 ديسمبر. https://t.co/Y9XqZ8bMpW

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "اختيار سائقة السباقات السعودية ريما الجفالي لتكون سفيرة رسمية لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1".

Saudi driver @reemajuffali named as Race Ambassador for the #F1 stc #SaudiArabianGP The inspirational 29-year-old, born and raised in Jeddah, contested the British F3 Championship this year and will play a key role across the course of the race week and #SaudiArabianGP weekend https://t.co/YGJ6EEIXK3

وتابعت الجائزة في التغريدة ذاتها عن الجفالي: "ستلعب السائقة المُلهمة، التي وُلدت وترعرعت في جدة ونافست في بطولة بريطانيا للفورمولا 3 دورًا أساسيًا خلال جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 المُقامة في جدة بين 3 و5 ديسمبر".

أعضاء فرق الفورمولا 1 والفورمولا 2 وصلوا إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة استعدادًا لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1! ✈️🇸🇦 اقتربنا من موعد السباق! 😍 #نسابق_المستقبل #OvertakeTheFuture https://t.co/N35acUPaQd

وكانت صفحة الجائزة قد نشرت صورا من وصول الفرق المشاركة في السباق، بتغريدة قالت فيها: "أعضاء فرق الفورمولا 1 والفورمولا 2 وصلوا إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة استعدادًا لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1! AirplaneFlag of Saudi Arabia اقتربنا من موعد السباق".