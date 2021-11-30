السعودية ريما الجفالي تلعب دورا أساسيا بجائزة المملكة الكبرى للفورمولا 1

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت جائزة السعودية STC الكبرى لسباقات الفورمولا 1 عن اختيار السعودية ريما الجفالي البالغة من العمر 29 عاما كسفيرة رسمية للجائزة.

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "اختيار سائقة السباقات السعودية ريما الجفالي لتكون سفيرة رسمية لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1".

وتابعت الجائزة في التغريدة ذاتها عن الجفالي: "ستلعب السائقة المُلهمة، التي وُلدت وترعرعت في جدة ونافست في بطولة بريطانيا للفورمولا 3 دورًا أساسيًا خلال جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 المُقامة في جدة بين 3 و5 ديسمبر".

وكانت صفحة الجائزة قد نشرت صورا من وصول الفرق المشاركة في السباق، بتغريدة قالت فيها: "أعضاء فرق الفورمولا 1 والفورمولا 2 وصلوا إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة استعدادًا لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1! AirplaneFlag of Saudi Arabia اقتربنا من موعد السباق".

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