مصر تفوز بشق الأنفس على لبنان.. وردود فعل متباينة على الظهور الأول

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار فوز منتخب مصر على نظيره اللبناني بهدف نظيف في دور المجموعات من كأس العرب على تويتر، إذ تباينت ردود الفعل بين المدح والانتقاد، الأربعاء.

وانتقد الحارس المصري السابق أحمد شوبير سقوط لاعبي منتخب لبنان المتكرر قائلا: "في 15 دقيقه ايقاف المباراه 4 مرات بسبب سقوط لاعبي لبنان"، حسب قوله.

في 15 دقيقه ايقاف المباراه 4 مرات بسبب سقوط لاعبي لبنان!!

من جانبه، كتب المعلق المصري محمد الكواليني: "فوز بشق الانفس واداء غير مقنع لمنتخبنا المصرى اليوم امام رجال الارز على العموم اتمنى ان يتحسن الاداء فى المواجهات القادمة ونستغل المساندة الجماهيرية الكبيرة ونحقق لقب البطولة العربية مبروك مصر وحظ أوفر لبنان".

فوز بشق الانفس واداء غير مقنع لمنتخبنا المصرى اليوم امام رجال الارز على العموم اتمنى ان يتحسن الاداء فى المواجهات القادمة ونستغل المساندة الجماهيرية الكبيرة ونحقق لقب البطولة العربية مبروك #مصر حظ اوفر #لبنان

وهنأت مريم آل ثاني منتخب مصر بالفوز قائلة: " مبارك لمنتخب مصر فوزه الأول في بطولة مونديال العرب وحظ أوفر لمنتخب لبنان الذي فاجئنا بمستواه الراقي والأداء القتالي"، حسب تعبيرها.

مبارك لمنتخب مصر فوزه الأول في بطولة #مونديال_العرب وحظ أوفر لمنتخب لبنان الذي فاجئنا بمستواه الراقي والأداء القتالي 👏🏻 #قطر #قطر2022 #مونديال_العرب_2021 #مصر_لبنان

وكان قج حقق المنتخب المصري فوزا بشق الأنفس على لبنان الذي استبسل بالدفاع عن مرماه دفاعيا وتألق حارسه مصطفى مطر بالتصدي للهجمات المصرية التي لم تعرف طريق المرمى حتى الدقيقة 71.

وسجل لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء، لحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر التي حققت فوزا كاسحا على السودان برباعية نظيفة.