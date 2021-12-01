تصريح رئيس فيفا باللغة بالعربية أن "قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي" يثير تفاعلا

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يُعرض حالياً01:23الفيفا يدرس مشاركة عمان والكويت لقطر في استضافة كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتيتو، الذي أدلى به خلال افتتاح كأس العرب في الدوحة وما قاله باللغة العربية عن قطر، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال إنفانتيتو في كلمته: "أهلا وسهلا.. قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم والعالم غدا"..

وقُص شريط افتتاح فيفا كأس العرب 2021 في قطر، الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات والرؤساء والزعماء في حفل افتتاح نال إشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل الافتتاح وألقى كلمة مقتضبة أعلن فيها افتتاح البطولة ورحب بـ"جميع العرب في دوحة العرب"، حسب قوله.

ويذكر أن كأس العرب هي أول بطولة عربية للمنتخبات تقام منذ عام 2012، وتعتبر تحضيرا لكأس العالم 2022 في قطر، وحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة مثل رؤساء ووزراء عرب.

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