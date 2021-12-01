نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

رئيس فيفا لـCNN: رأيت "تطورًا كبيرًا" لحقوق الإنسان في قطر.. ماذا قال عن إقامة كأس العالم كل عامين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتيتو، الذي أدلى به خلال افتتاح كأس العرب في الدوحة وما قاله باللغة العربية عن قطر، الأمر الذي أثار تفاعلا.

رئيس الفيفا جياني أنفنتينو : قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم، والعالم غدا #تلفزيون_قطر #كأس_العرب https://t.co/un83QVES1M

وقال إنفانتيتو في كلمته: "أهلا وسهلا.. قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم والعالم غدا"..

وقُص شريط افتتاح فيفا كأس العرب 2021 في قطر، الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات والرؤساء والزعماء في حفل افتتاح نال إشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل الافتتاح وألقى كلمة مقتضبة أعلن فيها افتتاح البطولة ورحب بـ"جميع العرب في دوحة العرب"، حسب قوله.

ويذكر أن كأس العرب هي أول بطولة عربية للمنتخبات تقام منذ عام 2012، وتعتبر تحضيرا لكأس العالم 2022 في قطر، وحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة مثل رؤساء ووزراء عرب.