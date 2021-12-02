نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي الحالي، محمد أبوتريكة، الإجابة على سؤال مذيع الاستوديو التحليلي الخاص بقناة "Bein Sports" القطرية بشأن هل كان مع اختيار نجم نادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأفضل لاعب بالعالم عام 2021 و فوزه بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته الاحترافية.

وكان أبو تريكة يعلق على مباراة فريقي تشيلسي وواتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليغ، والتي كانت توقفت بسبب تعرض مشجع لأزمة صحية وتم إيقاف المباراة لحين إسعافه.

وقال اللاعب المصري السابق: "أنا بخرج من الموود نتيجة لأسباب معينة مريت بيها، فاحتراما ليك وللدكتور طارق أنا هقعد بس مش هتكلم"، وأضاف: "احتراما ليك وللمشاهدين، أن خرجت وناس زعلت وناس مبيحترمناش، أنا هبقى موجود بس اسمحلي هبقي زي المشاهدين"، ورد المذيع: "عارفين أنك بتحترمنا وإن شاء الله الأمور تكون طيبة في الملعب".

وحاول المذيع مجددا أن يعرف رأي أبو تريكة في فوز ميسي ولكنه رفض الإجابة وقال: "عشان خاطري".

وكان محمد أبو تريكة انسحب من الأستوديو التحليلي من قبل بعد استكمال مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير والتي توقفت بعد وقوع أزمة صحية لمشجع.



وقال: "حياة الإنسان أصبحت بلا قيمة، كنت أتمنى عدم استكمال المباراة، ندمت عندما أكملت حالة وأستوديو إيركسن، ولم أكن راضيا على نفسي حينها"، في إشارة إلى اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن الذي سقط مغشيا عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".