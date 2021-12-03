بالفاصل الزمني.. شاهد كيف حولت السعودية بـ8 أشهر هذه المنطقة لحلبة سباق فورمولا

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
في مقابلة خاصة مع CNN.. الأمير خالد بن سلطان يرد على مخاوف مجموعة حقوقية من تنظيم فورمولا 1 بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بنت المملكة العربية السعودية في وقت قياسي حلبة سباق لسيارات الفورمولا وان خلال 8 أشهر فقط استعدادا لسباق جائزة السعودية الكبرى.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بفرعها الرياضي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو بالفاصل الزمني يظهر كيف تحولت المنطقة الخالية إلى حلبة سباق بمواصفات عالمية.

وقالت الوكالة في تعليق على فيديو الفاصل الزمني: "خلال مدة لم تتجاوز 8 أشهر.. بناء أسرع حلبة شوارع لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1".

ويذكر أن جائزة السعودية STC الكبرى لسباقات الفورمولا 1 كانت قد أعلنت عن اختيار المتسابقة السعودية ريما الجفالي البالغة من العمر 29 عاما كسفيرة رسمية للجائزة.

قد يهمك أيضاً

السعودية ريما الجفالي تلعب دورا أساسيا بجائزة المملكة الكبرى للفورمولا 1

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.