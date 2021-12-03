نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

32 نقطة تفصله عن هاملتون.. فيرستابين يتحدث لـCNN عن سعيه لتحقيق أول لقب له في فورمولا 1

بعد أسوأ موسم له منذ سنوات.. فريق فيراري فورمولا 1 يتطلع للعودة للمنافسة

بالفيديو.. محمد بن سلمان في منصة متابعة منافسات "فورمولا إي" بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بنت المملكة العربية السعودية في وقت قياسي حلبة سباق لسيارات الفورمولا وان خلال 8 أشهر فقط استعدادا لسباق جائزة السعودية الكبرى.

خلال مدة لم تتجاوز 8 أشهر.. بناء أسرع حلبة شوارع لسباق #جائزة_السعودية_الكبرى STC لـ #الفورمولا1. #فورمولا1_في_السعودية 🇸🇦🏎 #نسابق_المستقبل 🏁 #واس_رياضي https://t.co/RxDhBN0yQD

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بفرعها الرياضي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو بالفاصل الزمني يظهر كيف تحولت المنطقة الخالية إلى حلبة سباق بمواصفات عالمية.

وقالت الوكالة في تعليق على فيديو الفاصل الزمني: "خلال مدة لم تتجاوز 8 أشهر.. بناء أسرع حلبة شوارع لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1".

ويذكر أن جائزة السعودية STC الكبرى لسباقات الفورمولا 1 كانت قد أعلنت عن اختيار المتسابقة السعودية ريما الجفالي البالغة من العمر 29 عاما كسفيرة رسمية للجائزة.