نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد اللاعب المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، أن علاقته بالمدرب الألماني يورغن كلوب جيدة رغم اختلافهما ببعض وجهات النظر، وأن الامر الأكثر صعوبة لأي لاعب عربي في أوروبا هو التأقلم مع الأجواء الجديدة.

وقال صلاح في حوار أجراه مع الإعلامي المصري عمرو أديب نُشر عبر منصة شاهد: "علاقتي جيدة مع كلوب.. لكننا نختلف ببعض النقاط ونتفق بنسبة كبيرة جدا".

وتابع النجم المصري قائلا: "نختلف لأنني دائما أريد أن ألعب وهو يفكر دائما بإراحة لاعبيه"، وأردف: "واجهت مشكلة بالتحديث مع المدرب في البداية لأننا في مصر تعلمنا أنه ممنوع أن تسأل أو تعترض على المدرب وقد لا تلعب مرة أخرى إن فعلت ذلك"، حسب قوله.

أما عن علاقته بزميله السنغالي في الفريق ساديو ماني، قال صلاح: "هناك تنافس مع ماني على من سيكون الأفضل لكننا نعمل من أجل الفريق رغم أننا نتعامل مع بعض الكرات بأنانية نوعا ما".

زأضاف النجم المصري قائلا: "لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأخيرة"، على حد تعبيره.

وعن بقائه بصفوف ليفربول، قال صلاح: "يجب أن نصل لاتفاق بشأن العقد وأنا أريد أن أستمر مع ليفربول لكن الأمر متروك للإدارة".

وعلى الصعيد الشخصي،قال "مو": "الشهرة جعلتني أكثر هدوءا وأصبحت أُقدر حماسة الناس عند رؤيتي"، وأضاف: "زوجتي متفهمة أنني شخص هادئ وأجلس كثيرا في المنزل وأن لدي أصداقاء وصديقات"، حسب قوله.

وكشف صلاح عن مشروعه الشخصي القادم في مصر قائلا: "أخطط لافتتاح مشروع جيم وأكل صحي في مصر لأن المشروع يمثلني فأنا أحب الجيم وأعتني بنفسي".