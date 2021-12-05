نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة.

ونشرت قناة "الإخبارية" الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد السعودي، وهو يحيي الجماهير في مدرجات السباق.

فيديو | #ولي_العهد يحيي الجماهير الحاضرة لسباق #فورمولا1_في_السعودية #محمد_بن_سلمان_في_فورمولا1 #الإخبارية_رياضة https://t.co/LqJxQlphV6

وتحتضن جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، التي تقام على حلبةِ كورنيش جدة، الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتم تشييد هذه الحلبة وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة وأعلى مستويات الجودة، إذ تتمتع بالعديدِ من المزايا المهمة للسائقين من أجل الانطلاق بأعلى سرعات ممكنة، وزيادة مستويات التشويق خلال السباق.

وتشمل حلبة كورنيش جدة 27 منعطفاً، 16 منعطفاً منها نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب "دي آر إي". ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 كيلومترات، ما يجعلُها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا 1 بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

وبهذا تكون حلبة كورنيش جدة هي الأسرع لهذا الموسم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلو مترًا في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومترًا في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

يذكر أن عدد الشركات المشاركة في بناء حلبة كورنيش جدة بلغ 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات، فيما استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الإسمنت، إضافة إلى 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي. إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة.

