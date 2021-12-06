"يا بعد حيي يا محمد".. تفاعل واسع على جملة "عفوية" لولي العهد السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو يُظهر صرخة من بين الجماهير التي حضرت سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في مدينة جدة لولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يقول فيها أحد الجماهير: "يا بعد حيي يا محمد"، وهو أسلوب ترحيب على الطريقة السعودية الشعبية.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذا قائد يحظى بمحبة واحترام وثقة شعبه ليقينهم بأنه يعمل من أجلهم دون كلل ولأنه أكد لهم أنه إن قال فعل وأنجز ولأنه حول ويحول الأحلام الى حقيقة ولأنه آمن بقدرات شعب عظيم يسير معه يدًا بيد بطموح حده عنان السماء ..ليس في هذا ذرة شك لأعدائه نقول: موتوا بغيظكم".

https://t.co/AGa6KuJMVm هذا قائد يحظى بمحبة واحترام وثقة شعبه ليقينهم بأنه يعمل من أجلهم دون كلل ولأنه أكد لهم أنه إن قال فعل وأنجز ولأنه حول ويحول الأحلام الى حقيقة ولأنه آمن بقدرات شعب عظيم يسير معه يدًا بيد بطموح حده عنان السماء ..ليس في هذا ذرة شك لأعدائه نقول: موتوا بغيظكم

وعلق المحامي والكاتب السعودي، عبدالرحمن اللاحم على المقطع بالقول: " (يا بعد حيي يا محمد) هتف بها شخص لا أحد يعرفه، منغمس وسط آلاف البشر الذي تجمعوا لمتابعة حدث عالمي.. ببساطة أراد أن يوصل مشاعره لزعيم عظيم صنع المستقبل له ولغيره … هذا الصوت البسيط؛ هو صوت الناس الذين قد لا يستطيعون أن يوصلوا مشاعرهم لهذا"، حسب تعبيره.

(يا بعد حيي يا محمد) هتف بها شخص لا أحد يعرفه، منغمس وسط آلاف البشر الذي تجمعوا لمتابعة حدث عالمي.. ببساطة أراد أن يوصل مشاعره لزعيم عظيم صنع المستقبل له ولغيره … هذا الصوت البسيط؛ هو صوت الناس الذين قد لا يستطيعون أن يوصلوا مشاعرهم لهذا #الزعيم_المجدد https://t.co/1Z3UlNYTWG

وكان قد حضر ولي العهد السعودي ختام سباقات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 والتي أُقيمت في مدينة جدة، قبل يوم من توجهه إلى سلكنة عُمان لبداية جولته الخليجية.

فيما يلي بعض التغريدات:

مواطن لسمو ولي العهد #محمد_بن_سلمان: “يا بعد حيي يا محمد”.. ارتباط الشعب السعودي بولي عهدهم حقيقي وتلقائي.. وهو أمر أكبر من أن يفهمه الآخرين.. معادلة السعوديين يمثلها قول المتنبي: كم تطلبون "له" عيباً فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم.. https://t.co/JQFeavYtYQ

أي والله يا بعد حيي. #يابعد_حيي_يامحمد https://t.co/4C10dFZfh9