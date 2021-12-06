32 نقطة تفصله عن هاملتون.. فيرستابين يتحدث لـCNN عن سعيه لتحقيق أول لقب له في فورمولا 1

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام سعودية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو يظهر فيها الأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح سباق جائزة السعودية STC الكبرى للفورمولا وان.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة للأمير محمد بن سلمان والأمير فهد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي مكتفيا بالتعليق مكررا أيقونة "القلب".

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ونشرت صحيفة المناطق السعودية المحلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه الأمير محمد بن سلمان والأمير فهد في حلبة كورنيش جدة.

سمو #ولي_العهد يشهد منافسات سباق #جائزة_السعودية_الكبرى_stc_للفورمولا1 على #حلبة_كورنيش_جدة. https://t.co/Opkx4iBCvV

وتحتضن جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، التي تقام على حلبةِ كورنيش جدة، الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتم تشييد هذه الحلبة وفقاً لأفضل معايير الصحة والسلامة وأعلى مستويات الجودة، إذ تتمتع بالعديدِ من المزايا المهمة للسائقين من أجل الانطلاق بأعلى سرعات ممكنة، وزيادة مستويات التشويق خلال السباق.

يذكر أن عدد الشركات المشاركة في بناء حلبة كورنيش جدة بلغ 50 شركة، إضافة إلى 3000 متعهد بناء، وأكثر من 300 مهندس في مختلف التخصصات، فيما استهلكت الحلبة 37 ألف طن من الإسفلت، و600 ألف طن من الإسمنت، إضافة إلى 30 ألف متر مكعّب من أحجار البناء، و1500 مصباح كهربائي. إلى جانب زراعة أكثر من 1900 شجرة.