دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح حول شرب الخمر تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ودعاة إسلاميين علقوا على هذه التصريحات.

الداعية المصري، مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج، نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بيوتيوب قال فيه: "انتقد بعض الناس محمد صلاح في تعليله عدم شربه الخمر بأن نفسه لا تشتهيها أنه قد أساء وأن هذا القول يعني لو أنه اشتهاها لشربها وهلم جرى من اللت والعجن.."

وتابع قائلا: "أذكر ببيعة سيدنا النبي صل الله عليه وسلم للنساء، بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين فنطقت هند بن عتبة وقالت أوتزني الحرة يا رسول الله؟ يعني الحرة لا تزني، ما قال لها النبي صل الله عليه وسلم قولي حراما، إلس معندهوش علم يسكت، هي لو حاجة حلوة كانت نفسه ما راجتلهاش لما يبقى المعنى مقصود نقول الناس ما لم يقولوه ونعلل خايف من الغرب.."

من جهته قال الداعية المصري حاتم الحويني نجل الداعية ابواسحق الحويني عقّب على تصريحات صلاح بمنشور على صفحته بفيسبوك قال فيه: " لم أتابع الكورة يومًا ما! لكن الآن علمت لماذا هذا الفارق الكبير بينك وبين محمد أبوتريكة.. فعندما تكون الشهرة بلاء يستحي المشهور من أن يظهر دينه بقوّة -في موضع يجب عليه فيه إظهار عقيدته- ويقول: ’لا أشرب الخمور لأنّ ديني يحرّمها!‘ وإنما ينسب الأمر لعفّة نفسه فقط خوفًا من هجمات الغرب الكافر.. بئس ما قلت يا صلاح".

وأضاف: "تحديث: الأحكام الفقيّة هي التي تحتاج إلى داعية ودارس، لكن المحرمات التي حرّمها الله في كتابه ومقطوع بحرمتها لا تحتاج إلى داعية.. كل مسلم عليه أن يعتزّ بما شرع الله له ويظهره في كل مكان.. محمد صلاح أنا قابلته في فندق في مكة عام 2016 -ولا يوجد علاقة شخصية بيني وبينه- وهو إنسان خلوق جدًا وعنده حياء وموهوب؛ لكن ساءني جدًا ردّه على السؤال؛ وكأنّه يخاف من أن يقول: هي حرام.. الله حرّمها وأنا مسلم لا يجوز لي شربها! وهذه هي ضريبة الشهرة للأسف".

تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين https://t.co/nRvIWUGgzf

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية قد نشرت سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: " تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.. عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته".