قطر والإمارات.. أرقام تاريخية في مواجهة الأهداف الخمسة وردود فعل واسعة بين غضب وفرحة

رياضة
نشر
3 دقائق قراءة
قطر والإمارات.. أرقام تاريخية في مواجهة الأهداف الخمسة وردود فعل واسعة بين غضب وفرحة
Credit: JACK GUEZ / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار فوز قطر على الإمارات بخماسية نظيفة، ردود فعل واسعة وغاضبة في الشارع الإماراتي، في الوقت الذي شهدت فيه المباراة تسجل أرقام تاريخية مهمة.

أكبر حضور جماهيري في تاريخ قطر

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني أن مباراة المنتخبين في ربع نهائي كأس العرب شهدت أكبر حضور جماهيري فيتاريخ قطر، إذ حضر المباراة أكثر من 63 ألف متفرج.

وقال بن حمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "والشكر للجميع وللجمهور اللي حضر أكثر من 63 ألف مشجع في أكبر حضور جماهيري في تاريخ الكرة القطرية"، حسب قوله.

النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين

سجلت قطر النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات التي تقام تحت مظلة الفيفا وذلك بخماسية نظيفة إذ كانت أكبر حصيلة سُجلت من قبل فريق واحد هي 4 أهداف بين المنتخبين.

5 أهداف في شوط

لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين يسجل أحدهما 5 أهداف في شوط واحد وهو ما فعلته قطر في مباراة الجمعة.

تركت المباراة ردود فعل غاضبة جدا في الشارع الرياضي الإماراتي، إذ قال الأكاديمي عبدالخالق عبدالله بعد المواجهة عبر تويتر: "مذبحة كروية البارحة والجمهور الرياضي في الإمارات غاضب من منتخبه الوطني وينتظر قرارات حاسمة"، حسب قوله.

من جانبه، كتب الإعلامي الإماراتي، حسن الجسمي عبر تويتر: "اكبر المنتخبات عندما تخسر بنتائج كبيرة .. يتغير واقعها .. نحن تكرر خروجنا بنتائج كبيرة .. لا شيء يتغير .. نعلق خسارتنا بمدرب .. بـ لجنه .. !لكن في الاساس نحن لا نملك خطة .. ولا لعبة ولا اي شيء ننتظره ليكبر .. ليتطور .. واقع مرير جداً"، حسب قوله.

وعلق الإعلامي والمعلق الرياضي علي سعيد الكعبي على النتيجة بالقول: "إذا كان هناك من فائدة "للصدمة" فهي تتمثل في تسليط الضوء عليها من القيادة ، من أعلى جهة في البلاد ، هذا ماتحتاجه كرة الامارات ، بدون ذلك ستتكرر الصدمات وتكبر توابعها"، حسب قوله.

بالمقابل، احتفل القطريون بالفوز العريض، وكتب الإعلامي القطري خالد جاسم بعد المباراة عبر تويتر: " الحمدلله حمداً كثيرا ، مبروووووك لمنتخبنا الوطني الفوز نتيجة واداء ، مبروكين يا اهل قطر مواطنين ومقيمين ، ومبروك لكل من وقف مع منتخبنا داخل قطر وخارج قطر ، وهاردلك للمنتخب الاماراتي .. معوضين خير ان شاء الله .."، حسب تعبيره.

وستنتظر قطر الفائز من مباراة المغرب والجزائر في الدور نصف النهائي، في حين ستلعب تونس مع الفائز من مصر والأردن.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.