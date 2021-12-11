نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار فوز قطر على الإمارات بخماسية نظيفة، ردود فعل واسعة وغاضبة في الشارع الإماراتي، في الوقت الذي شهدت فيه المباراة تسجل أرقام تاريخية مهمة.

أكبر حضور جماهيري في تاريخ قطر

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني أن مباراة المنتخبين في ربع نهائي كأس العرب شهدت أكبر حضور جماهيري فيتاريخ قطر، إذ حضر المباراة أكثر من 63 ألف متفرج.

وقال بن حمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "والشكر للجميع وللجمهور اللي حضر أكثر من 63 ألف مشجع في أكبر حضور جماهيري في تاريخ الكرة القطرية"، حسب قوله.

أمتعتوا وأبدعتوا 👏🏻 عوايدكم يا أبطال 🇶🇦 والشكر للجميع وللجمهور اللي حضر أكثر من 63 ألف مشجع في أكبر حضور جماهيري في تاريخ الكرة القطرية .. ✋🏻♥️ https://t.co/1JROKuBkNS

النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين

سجلت قطر النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات التي تقام تحت مظلة الفيفا وذلك بخماسية نظيفة إذ كانت أكبر حصيلة سُجلت من قبل فريق واحد هي 4 أهداف بين المنتخبين.

5 أهداف في شوط

لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين يسجل أحدهما 5 أهداف في شوط واحد وهو ما فعلته قطر في مباراة الجمعة.

تركت المباراة ردود فعل غاضبة جدا في الشارع الرياضي الإماراتي، إذ قال الأكاديمي عبدالخالق عبدالله بعد المواجهة عبر تويتر: "مذبحة كروية البارحة والجمهور الرياضي في الإمارات غاضب من منتخبه الوطني وينتظر قرارات حاسمة"، حسب قوله.

مذبحة كروية البارحة والجمهور الرياضي في الإمارات غاضب من منتخبه الوطني وينتظر قرارات حاسمة

من جانبه، كتب الإعلامي الإماراتي، حسن الجسمي عبر تويتر: "اكبر المنتخبات عندما تخسر بنتائج كبيرة .. يتغير واقعها .. نحن تكرر خروجنا بنتائج كبيرة .. لا شيء يتغير .. نعلق خسارتنا بمدرب .. بـ لجنه .. !لكن في الاساس نحن لا نملك خطة .. ولا لعبة ولا اي شيء ننتظره ليكبر .. ليتطور .. واقع مرير جداً"، حسب قوله.

اكبر المنتخبات عندما تخسر بنتائج كبيرة .. يتغير واقعها .. نحن تكرر خروجنا بنتائج كبيرة .. لا شيء يتغير .. نعلق خسارتنا بمدرب .. بـ لجنه .. !لكن في الاساس نحن لا نملك خطة .. ولا لعبة ولا اي شيء ننتظره ليكبر .. ليتطور .. واقع مرير جداً

وعلق الإعلامي والمعلق الرياضي علي سعيد الكعبي على النتيجة بالقول: "إذا كان هناك من فائدة "للصدمة" فهي تتمثل في تسليط الضوء عليها من القيادة ، من أعلى جهة في البلاد ، هذا ماتحتاجه كرة الامارات ، بدون ذلك ستتكرر الصدمات وتكبر توابعها"، حسب قوله.

إذا كان هناك من فائدة "للصدمة" فهي تتمثل في تسليط الضوء عليها من القيادة ، من أعلى جهة في البلاد ، هذا ماتحتاجه كرة الامارات ، بدون ذلك ستتكرر الصدمات وتكبر توابعها .

بالمقابل، احتفل القطريون بالفوز العريض، وكتب الإعلامي القطري خالد جاسم بعد المباراة عبر تويتر: " الحمدلله حمداً كثيرا ، مبروووووك لمنتخبنا الوطني الفوز نتيجة واداء ، مبروكين يا اهل قطر مواطنين ومقيمين ، ومبروك لكل من وقف مع منتخبنا داخل قطر وخارج قطر ، وهاردلك للمنتخب الاماراتي .. معوضين خير ان شاء الله .."، حسب تعبيره.

الحمدلله حمداً كثيرا ، مبروووووك لمنتخبنا الوطني الفوز نتيجة واداء ، مبروكين يا اهل قطر مواطنين ومقيمين ، ومبروك لكل من وقف مع منتخبنا داخل قطر وخارج قطر ، وهاردلك للمنتخب الاماراتي .. معوضين خير ان شاء الله .، #قطر_الامارات .. #الامارات_قطر في #مونديال_العرب_2021 . https://t.co/yPkmx0jmFp

وستنتظر قطر الفائز من مباراة المغرب والجزائر في الدور نصف النهائي، في حين ستلعب تونس مع الفائز من مصر والأردن.