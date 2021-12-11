مصر تفوز على الأردن.. وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب المصري على نظيره الأردني، مساء السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبلغ نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وسجّل الأردن هدفه الأول والوحيد في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول للمباراة التي لُعبت على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

وأدركت مصر التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بهدف لمروان حمدي.

وعززت مصر تقدمها بهدفين لأحمد رفعت في الدقيقة 100، ومروان داوود في الدقيقة 119.

وقدم الأردن مباراة قوية رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه، في وقت نجح المنتخب المصري في الفوز.

وفي نصف النهائي، تلتقي مصر مع تونس يوم الأربعاء على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.