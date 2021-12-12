بالفيديو.. عصام الحضري يعتذر من مدرب الأردن بعد حركة "غير أخلاقية"

رياضة
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بالفيديو.. عصام الحضري يعتذر من مدرب الأردن بعد حركة "غير أخلاقية"
Credit: AFP Contributor / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم مدرب حراس منتخب مصر، عصام الحضري، اعتذاره للمدرب العراقي للمنتخب الأردني، عدنان حمد، بعد حركة وُصفت بـ"غير الأخلاقية" خلال مباراة المنتخبين ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحضري وهو يتوجه لدكة بدلاء الأردن ويقوم بحركة "غير أخلاقية" ما أثار غضبا شديدا لدى الأردنيين وحدث ما يشتبه الاشتباك على خط التماس.

ونشر الاتحاد المصري بعد المباراة مقطع فيديو أظهر اعتذار الحارس السابق لمدرب منتخب الأردن على ما بدر منه خلال المباراة.

وكانت قد انتهت المواجهة بفوز مصر بثلاثية مقابل هدف وحيد ليعبر "الفراعنة" إل نصف النهائي بعد مباراة صعبة.

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