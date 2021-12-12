بالفيديو.. عصام الحضري يعتذر من مدرب الأردن بعد حركة "غير أخلاقية"

الأحد ،

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم مدرب حراس منتخب مصر، عصام الحضري، اعتذاره للمدرب العراقي للمنتخب الأردني، عدنان حمد، بعد حركة وُصفت بـ"غير الأخلاقية" خلال مباراة المنتخبين ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحضري وهو يتوجه لدكة بدلاء الأردن ويقوم بحركة "غير أخلاقية" ما أثار غضبا شديدا لدى الأردنيين وحدث ما يشتبه الاشتباك على خط التماس.

عصام الحضري يقوم بحركة غير اخلاقية امام دكة احتياط منتخبنا ..لاعب يملك تاريخ كبير لكن ثقافته متواضعه جداً جداً جداً ..لاحظ الفرق بتصرف وائل جمعة الذي اعتذر لعدنان حمد ..لا اعتقد ان الحضري سيبقى في الجهاز الفني للمنتخب المصري مع كارلوس كيروش https://t.co/OBu33a39ZQ

ونشر الاتحاد المصري بعد المباراة مقطع فيديو أظهر اعتذار الحارس السابق لمدرب منتخب الأردن على ما بدر منه خلال المباراة.

🔴 🎥 | أيمن أشرف يطمئن الجمهورعلى إصابته ؛ ولقطات من المراحل التأهيلية العلاجية 🇪🇬 … ⬇️⬇️ #EFA https://t.co/YRoA3XaGEJ

وكانت قد انتهت المواجهة بفوز مصر بثلاثية مقابل هدف وحيد ليعبر "الفراعنة" إل نصف النهائي بعد مباراة صعبة.