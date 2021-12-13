حادثة نادرة.. يويفا يُعيد سحب قرعة الـ16 في دوري أبطال أوروبا

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إعادة سحب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بسبب خطأ تقني في نظام برمجة توزيع الفرق المتاحة لمواجهة فرق أخرى.

وكانت قد شهدت القرعة خطأ في سحب اسم مانشستر يونايتد في مواجهة فياريال، وهو أمر غير ممكن بسبب تأهل الفريقين من المجموعة نفسها.

أما الخطأ الآخر الذي وقع فيه الاتحاد الأوروبي فكان بعدم وضع يونايتد كفريق متاح لمواجهة أتلتيكو مدريد الذي حل ثانيا في مجموعته خلف ليفربول.

ونشر الاتحاد الأوروبي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "بسبب خطأ تقني في نظام البرمجة لمزود الخدمات الخارجي والذي يوجه المسؤولين لاختيار الفرق المتحاة لمواجهة بعضها، حدث خطأ واضح في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف اليويفا في تغريدة أخرى قائلا: "وبناء على ذلك لقد أُعلنت القرعة لاغية وسيعاد سحبها عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت وسط أوروبا.

وكانت قد أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إذ وقع مانشستر يونايتد بمواجهة باريس سان جيرمان كما جاء أتلتيكو مدريد بمواجهة صعبة مع بايرن ميونخ.