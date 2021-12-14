نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

بعد الصافرة.. لماذا ابتعدت الأندية السعودية عن عرش آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من الحضور الكبير لمشجعي المنتخب اليمني للناشئين أمام نظيره السعودي أصحاب الارض في المباراة التي أقيمت بينهما، الاثنين، الأمر الذي أثار تفاعلا.

عندما تمتلئ المدرجات بمشجعي البلد الضيف، فأنت امام الجمهور اليمني في ملاعب السعودية، وهو مشهد لا يتكرر في كل دول العالم ويجسد العلاقة الاستثنائية التي تربط البلدين والشعبين الجارين والشقيقين 🇾🇪❤️🇸🇦، وملايين اليمنيين الذين يتواجدون في بلدهم الثاني دون اي شعور بالغربة https://t.co/LrujPFC5Bq https://t.co/LaYhb9c414

وتوج المنتخب اليمني بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، بعد فوزه على المنتخب السعودي في ضربات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان، بعد انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

- أنتم الأمل #لليمن.. لا تلتفتوا لمن باعوا #وطنهم، ونصبوا العداء لـ #شرعيتهم بمواقف مضحكة #مبكية عنوانها البحث عن لعب دور #مستقبلي، ولكن بأساليب لا تمثل الشعب اليمني #الأصيل - مليون مبروك هذا #الإنجاز المشرف. https://t.co/AkVMdS58Na

وذكر تقرير الوكالة أن الهدف الأول لليمن سجله لاعبه محمد البرواني في الدقيقة 47، فيما عادل النتيجة للمنتخب السعودي مهاجمه محمد العيسى في الدقيقة 90+2.

تخيلوا ان هذه المباراة اقيمت في #ايران كم بيكون عدد الحاضرين من المشجعين اليمنيين، لا وعاد بعض الحوث يعمل نفسه مهتم ويتليقف🤣🤣 الف مبروك لمنتخب الناشئين الفوز المستحق ببطولة كأس اسيا https://t.co/vBwA6uQmyA

ولفت تقرير الوكالة إلى أن المنتخب اليمني نجح بحسم اللقب لصالحه، بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة (4-3).