نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل ولي العهد السعودي بعثة نادي الهلال المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، وهنأهم بتحقيق اللقب القاري.

وقال ولي العهد السعودي لبعثة الهلال ووزير الرياضة: "ألف ألف مبروك ما قصرتوا.. عمل رائع وجهد مشرف مثلتوا الوطن كله".

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلا: "في الأخير إنجاز لكم وإنجاز لكم وللرياض"، على حد تعبيره.

سمو #ولي_العهد يستقبل سمو #وزير_الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة #نادي_الهلال بمناسبة تحقيقهم بطولة #دوري_أبطال_آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية. https://t.co/K72mkSewmj

ونشر رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل،تغريدة قال فيها: "رؤية ملهم.. تقود وطننا الغالي نحو تحقيق المنجزات في مختلف المجالات.. حظينا بشرف لقاء سمو سيدي ولي العهد لإهدائه بطولة دوري أبطال آسيا"، حسب قوله.

وأضاف بن نافل قائلا: "التي حققها الهلال بتوفيق من الله ثم بدعم سموه غير المسبوق للقطاع الرياضي كافة"، حسب تعبيره.