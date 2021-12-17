نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

(CNN)-- أعلنت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، الجمعة، تأجيل 19 مباراة مقررة في نهاية هذا الأسبوع، مُشيرة إلى ارتفاع حالات فيروس كورونا داخل أندية كرة القدم المتضررة.

في حين سيستمر لعب 17 مباراة دوري كرة القدم كما هو مقرر.

ويتكون الدوري الإنجليزي لكرة القدم من ثلاثة مستويات من المنافسة تحت الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الرابطة في بيانها: "للمساعدة في حماية اللاعبين، تحركت رابطة الدوري الإنجليزي يوم أمس لتنفيذ نظام من بروتوكولات أرض التدريب المحسّنة، وزيادة الاختبارات، جنبًا إلى جنب مع تشجيع جميع اللاعبين والموظفين المؤهلين للحصول على التطعيم الكامل وجرعة معززة للمساعدة في حماية الزملاء وتقليل مخاطر حدوث المباريات.