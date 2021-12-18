نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز منتخب قطر على منافسه المصري بركلات الجزاء الترجيحية، مساء السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب 2021.

وسيطر التعادل السلبي على أشواط المباراة، فيما أهدر المنتخب المصري العديد من الفرص التهديفية.

في حين شهدت المباراة تألقا بارزًا لدفاع المنتخب القطري وحارسه مشعل برشم، الذي حافظ على شباك العنابي نظيفة من أهداف حقيقية وشيكة للمنتخب المصري.

وجاء فوز قطر بعد أن أهدر لاعب المنتخب المصري محمد شريف الركلة السادسة من الركلات الترجيحية، لتفوز قطر بنتيجة 5-4.

والتقى الفريقان لتحديد الفائز ببرونزية كأس العرب، بعد أن خسر منتخب قطر من منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، فيما خسرت مصر من تونس بهدف دون رد، في مباراتي نصف نهائي البطولة.

وكان الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، قد حضر المباراة.

ابتسامة سمو الأمير @TamimBinHamad بعد فوز منتخب قطر 🇶🇦 بالمركز الثالث 🥉 في بطولة #كأس_العرب #مرسال_قطر | #FIFArabCup #كأس_العرب | #قطر_مصر https://t.co/RGnNDaQrY3