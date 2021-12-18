بعد مباراة تونس.. عمرو أديب للسولية : بتحصل في أحسن العائلات

نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الإعلامي المصري عمرو أديب، الجمعة، رسالة للاعب منتخب بلاده والنادي الأهلي، عمرو السولية، بعد أن سجل هدف إقصاء مصر من البطولة بمرمى فريقه.

وواسى أديب في برنامج "الحكاية" السولية قائلا إن إضاعته لهدف ثم تسجيله آخر في مرمى منتخب بلاده أمر طبيعي، وأضاف: "بيحصل في أحسن العائلات"، حسب قوله.

وطالب الإعلامي المصري لاعب وسط النادي الأهلي بألا يحزن بسبب ما حدث في مباراة تونس، مشيرا إلى أنه كان أحد أفضل اللاعبين في البطولة.

لا تحزن وبتحصل في أحسن العائلات.. عمرو أديب يوجه رسالة هامة لعمرو السولية حمل شاهد واتفرج ببلاش: https://t.co/hjPweJh2l6 #الحكاية #MBCMASR https://t.co/zy1m3YVLI5

وطالب أديب السولية والمنتخب المصري بالتركيز على مباراة قطر في مباراة الثالث والرابع بكأس العرب المقامة حاليا في الدوحة.

وكان قد سجل السولية هدفا قاتلا في مرمى منتخب بلاده في الثانية الأخيرة من عمر المباراة أمام تونس في الدور نصف النهائي.