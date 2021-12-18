بعد مباراة تونس.. عمرو أديب للسولية : بتحصل في أحسن العائلات

رياضة
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بعد مباراة تونس.. عمرو أديب للسولية : بتحصل في أحسن العائلات
Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الإعلامي المصري عمرو أديب، الجمعة، رسالة للاعب منتخب بلاده والنادي الأهلي، عمرو السولية، بعد أن سجل هدف إقصاء مصر من البطولة بمرمى فريقه.

وواسى أديب في برنامج "الحكاية" السولية قائلا إن إضاعته لهدف ثم تسجيله آخر في مرمى منتخب بلاده أمر طبيعي، وأضاف: "بيحصل في أحسن العائلات"، حسب قوله.

وطالب الإعلامي المصري لاعب وسط النادي الأهلي بألا يحزن بسبب ما حدث في مباراة تونس، مشيرا إلى أنه كان أحد أفضل اللاعبين في البطولة.

وطالب أديب السولية والمنتخب المصري بالتركيز على مباراة قطر في مباراة الثالث والرابع بكأس العرب المقامة حاليا في الدوحة.

وكان قد سجل السولية هدفا قاتلا في مرمى منتخب بلاده في الثانية الأخيرة من عمر المباراة أمام تونس في الدور نصف النهائي.

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