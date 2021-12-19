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نشر الأحد ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شبيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مباراة قطر ومصر في مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس العرب.

وصور أحد المشجعين المصريين الرجل الذي كان يجلس بين الجماهير المصرية ويرتدي نظارات شمسية وفيه نوع من الشبه من الرئيس المصري.

وقال المشجع الذي صور المقطع ممازحا الرجل: "يا ريس.. بصلي هنا.. فيديو مع الرئيس السيسي أهو"، على حد تعبيره.

السيسي موجود في مباراه قطر ومصر https://t.co/ahqPPJUoB9

أما في المباراة النهائية فقط لفتت تهنئة أمير قطر لمدرب الجزائر، مجيد بوقرة، الأنظار عند تتويج محاربي الصحراء بلقب كأس العرب.

وصافح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مدرب الجزائر ثم وضع يده على بطنه وضحك في إشارة إلى أن بوقرة يمتلك "كرشا".

تهنئة خاصة من سمو الأمير لمجيد بوقرة 🤣 الكرشة يا كابتن 😆 #كأس_العرب https://t.co/Qwks9A5iwS

وكان قد حقق منتخب الجزائر لقب كأس العرب بعد الفوز على تونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أُقيمت على أرضية ملعب البيت.