نشر الأحد ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على محادثات تمديد عقد المصري محمد صلاح مع الريدز.

وقال كلوب، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز سبورتس": "نحن لدينا محادثات جيدة، لن أقول متى سيحدث ذلك، أنا أود أن يحدث ذلك، متى، لا يمكنني القول".

جاء رد كلوب في سؤال مذيعة "سكاي نيوز سبورتس" حول احتمالية أن يكون الإعلان عن تمديد عقد صلاح "هدية الكريسماس" لجمهور ليفربول.

وعلى مدار العام الجاري سرت تكهنات حول مصير صلاح مع ليفربول، الذي قالت تقارير إنه يريد تعديل قيمة التعاقد.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023.

ويخوض ليفربول مواجهة مع توتنهام في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.