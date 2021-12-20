ناد سعودي كبير يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا

نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، إصابة لاعبين بفيروس كورونا خلال إجرائه الفحوصات الدورية لأفراد الفريق بعد المباريات.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، الفريق الأول لكرة القدم يجري فحص كورونا".

وأضاف "العالمي" في بيانه قائلا: "والفحوصات تثبت إصابة علي لاجامي ونايف الماس - شفاهم الله - بالفايروس، وسلامة بقية أفراد الفريق وطواقمه"، على حد تعبيره.

📄 | في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، الفريق الأول لكرة القدم يجري فحص كورونا والفحوصات تثبت إصابة علي لاجامي ونايف الماس - شفاهم الله - بالفايروس، وسلامة بقية أفراد الفريق وطواقمه https://t.co/ezD62BvUAQ

ومن المقرر أن يلتقي النصر بالحزم في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين) في 26 ديسمبر/كانون أول الجاري.