ناد سعودي كبير يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا

رياضة
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ناد سعودي كبير يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا
Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، إصابة لاعبين بفيروس كورونا خلال إجرائه الفحوصات الدورية لأفراد الفريق بعد المباريات.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، الفريق الأول لكرة القدم يجري فحص كورونا".

وأضاف "العالمي" في بيانه قائلا: "والفحوصات تثبت إصابة علي لاجامي ونايف الماس - شفاهم الله - بالفايروس، وسلامة بقية أفراد الفريق وطواقمه"، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يلتقي النصر بالحزم في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين) في 26 ديسمبر/كانون أول الجاري.

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