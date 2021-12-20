نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت اللجنة الأولمبية السورية، الإثنين، طرد اللاعب السوري السابق فراس الخطيب، بسبب مشاركته في مباراة ودية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم" شارك فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا جاء فيه: "فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام وذلك لمخالفته قيم ومثل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية"، حسب قولها.

وكان قد شارك الخطيب في مباراة ودية على هامش كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، بين مجموعة من اللاعبين العرب المعتزلين ضد فريق "أساطير العالم" الذي يضم لاعبين معتزلين غير عرب.

وكان مدرب فريق "أساطير العالم" الإسرائيلي أفرام غرانت، الذي وصل مع تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

وانتشرت أنباء، لم يتسن لـCNN التأكد منها بشكل مستقل، حول انسحاب ثلاثة لاعبين جزائريين، هم رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي، بالإضافة إلى اللاعب المصري محمد أبو تركية، عند معرفتهم بمشاركة غرانت في المباراة.