دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي لاعب جزائري خلال مباراة بدوري الرابطة الثانية لكرة القدم، السبت، بعد سقوطه المفاجئ في الملعب فاقدًا الوعي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن لاعب نادي مولودية سعيدة، سفيان لوكار، 28 عامًا، توفي خلال مباراة فريقه أمام مضيفه جمعية وهران، وذلك بعد دقائق من اصطدامه بحارس مرمى فريقه.

في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول، وقع الحادث عندما حاول اللاعبان رد كرة هوائية، لكن لوكار تمكن من استئناف اللعب بفضل الإسعافات.

بينما لم تدم عودة لوكار إلى اللعب طويلا، وسريعًا ما سقط بمفرده على أرضية الميدان في الدقيقة 35، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي من جديد لمساعدته في استعادة وعيه ولكن بدون جدوى، ما اضطره لنقله إلى المستشفى، حيث يكون قد فارق الحياة في الطريق، وفقا للوكالة.

وأدى الحادث إلى وقف المباراة، فيما عمت حالة من الحزن الأوساط الرياضية في الجزائر.