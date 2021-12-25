عمرو أديب يعلق على رفع لاعبي الأهلي العلم الفلسطيني: "ليست خطرا"

نشر السبت ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على رفع لاعبي الأهلي المصري العلم الفلسطيني بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي على الرجاء البيضاوي المغربي، واصفا إياها بـ"اللفتة القومية".

وقال أديب في برنامج الحكاية الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر: "لم يكن لدي أي مشكلة بموضوع العلم وأرى أنه أمر جدي وأمر إيجابي"، حسب قوله.

وتابع الإعلامي الصمري قائلا إن رفع العلم "ليس خطرا"، مؤكدا أنه لا يحكم على الناس بالنوايا.

ووصف عمرو أديب رفع العلم الفلسطيني بـ"اللفتة القومية العربية"، مشيرا إلى أنها مستوحاة من بطولة كأس العرب التي أُقيمت في قطر.