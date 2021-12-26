هدف "عالمي" من بن دبكة في مرمى الهلال يثير تفاعلا على تويتر

نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الهدف المقصي للاعب الجزائري سفيان بن دبكة في مرمى الهلال ردود فعل واسعة على تويتر في المباراة التي تفوق فيها فريقه الفتح على زعيم الكرة السعودية السبت.

ونجح بالفتح بالتفوق على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة عمقت جراح الهلال الذي كان قد خسر أمام النصر بهدفين نظيفين في 16 ديسمبر/كانون أول.

وكان قد سجل بن دبكة الهدف الثاني للفتح بطريقة مذهلة، إذ سجل هدفا عبر مقصية عند الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ووصفت صفحة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمية الهدف بـ"الرائع"، في حين وصف نجم الكرة السعودية سعيد العويران بن دبكة بـ"النموذج باستشعار المسؤولية".

🎥 هدف ثاني رائع يسجله "سفيان بن دبكه" 🤩👏. #الهلال_الفتح https://t.co/pEjCls0oIJ

وكان قد تألق بن دبكة مع منتخب الجزائر في كأس العرب الذي أُقيم في قطر مؤخرا وتحصل المنتخب الجزائري على لقب البطولة، وقد شارك بن دبكة في جميع مباريات "محاربي الصحراء" كلاعب ارتكاز أساسي.

هدف سفيان بن دبكة العالمي لـ #الفتح في شباك #الهلال 1 × 2 الفتح #الهلال_الفتح https://t.co/y11CNo79bP

الف مبروك #للفتح هذا الفوز الثمين في ظل الظروف السيئة والغيابات الصعبة #مراد_باتنا و #سفيان_بن_دبكه نموذج في استشعار المسؤولية يا هكذا لاعبين يا بلاااااااش باستحقاق يا النموذجي ومن حصل شي يستاهله #الهلال_الفتح https://t.co/L5Ohilb0cO