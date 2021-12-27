مصطفى محمد يجدد عقده مع غلطة سراي التركي حتى عام 2025

رياضة
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مصطفى محمد يجدد عقده مع غلطة سراي التركي حتى عام 2025
Credit: KIRILL KUDRYAVTSEV / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن اللاعب المصري، مصطفى محمد، تجديد عقده مع نادي غلطة سراي التركي حتى عام 2025، الإثنين.

ونشر محمد صورا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وهو يحمل قميص للنادي التركي العريق كُتب عليه "2025"، في إشارة إلى سنة انتهاء عقده الجديد.

ولم يكتب المهاجم الدولي المصري أي شيء في التغريدة سوى دائرتين فيهما ألوان الفريق التركي.

من جانبه، نشر النادي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر كتب فيها: "وقعنا على تجديد عقد مصطفى محمد حتى موسم 2024-2025"، حسب تعبيره.

وكان قد أنتقل مصطفى محمد من الزمالك المصري إلى غلطة سراي في 1 فبراير/شباط من عام 2021.

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