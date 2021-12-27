مصطفى محمد يجدد عقده مع غلطة سراي التركي حتى عام 2025

نشر الاثنين ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن اللاعب المصري، مصطفى محمد، تجديد عقده مع نادي غلطة سراي التركي حتى عام 2025، الإثنين.

ونشر محمد صورا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وهو يحمل قميص للنادي التركي العريق كُتب عليه "2025"، في إشارة إلى سنة انتهاء عقده الجديد.

ولم يكتب المهاجم الدولي المصري أي شيء في التغريدة سوى دائرتين فيهما ألوان الفريق التركي.

من جانبه، نشر النادي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر كتب فيها: "وقعنا على تجديد عقد مصطفى محمد حتى موسم 2024-2025"، حسب تعبيره.

✍️ We have signed a contract extension with Mostafa Mohamed through 2024 - 2025 season! 🤜🤛 https://t.co/Ozq9BF01Gp

وكان قد أنتقل مصطفى محمد من الزمالك المصري إلى غلطة سراي في 1 فبراير/شباط من عام 2021.