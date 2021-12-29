نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر موقع "ترانسفير ماركت" Transfer Markt قائمة تضم 500 لاعب كرة قدم من حول العالم بحسب تقديرات قيمتهم السوقية، ونعرض منهم العشرة الأوائل في القائمة.

وعلى غير المعتاد من احتلالهما لرأس القائمة خلال سنوات ماضية، حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عامًا) في المركز 64 بقيمة تقديرية تبلغ 60 مليون يورو (67 مليون دولار)، فيما حل نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عامًا) في المركز 180 بقيمة 35 مليون يورو (39 مليون دولار)، إذ تتراجع فرص اللاعبين عادة في صفقات انتقال كبرى مع ارتفاع أعمارهم.

ووفقًا لـموقع Transfer Markt، احتل اللاعب الفرنسي كليان مبابي (23 عامًا) المرتبة الأولى بقيمة سوقية تبلغ 160 مليون يورو (181 مليون دولار)، وفي المرتبة الثانية اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند (21 عامًا) مهاجم فريق بروسيا دورتموند بقيمة 150 مليون يورو (169.7 مليون دولار). وحل اللاعب المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 100 مليون يورو (113.1 مليون دولار).

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى قيمة سوقية بالعالم