نشر الجمعة ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع سجال كلامي عبر تويتر بين لاعب المنتخب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، وأحمد حسن كوكا، المصري المحترف في نادي قونيا سبور التركي.

بداية السجال جاءت بعد تعليق ميدو على تغريدة للصحفي الرياضي ضياء جوهر، أشاد خلالها الأخير بأداء "كوكا"، وقوله أن لديه "مسيرة احترافية مميزة جدًا"، بمناسبة تسجيله هدفه رقم ٩٩ في الملاعب الأوروبية.

بينما وصف ميدو "كوكا" بأنه "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز ١٠٠٠ هدف".

ورد "كوكا" على ميدو، قائلا: "وأنا عارف إن أكبر غلط أني أرد عليك وأنت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم بس أنا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجة من الناس بعد مبطل كورة وبعد لما أموت غير السيرة الحلوة".

واعتبر ميدو أن انضمام "كوكا" إلى المنتخب يعود إلى علاقة النسب، ووصف الدوريات الأوروبية التي لعب لصالحها "كوكا" بأنها "دوريات الالاضيش"، مُعتبرًا أنها دون المستوى.

ولعب كوكا، 28 عامًا، في مرحلة مبكرة لصالح الأهلي المصري، قبل أن يلعب في الدوري البرتغالي ويحقق بطولة كأس البرتغال مع سبورتينغ براغا في موسم 2015 – 2016، والدوري اليوناني في موسمي (2019-2020، 2020 - 2021)، وكأس اليونان 2019 – 2020.

كما سبق أن سجل لصالح المنتخب المصري خمسة أهداف على الأقل.

وخرج "كوكا" من تشكيلة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا، المقررة خلال الشهر المقبل في الكاميرون. واختار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش التشكيلة، التي أثارت جدلا واسعًا في الأوساط الرياضية في مصر، بسبب خروج لاعبين بارزين من الفريق.