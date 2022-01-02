باريس سان جيرمان: إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

(CNN)-- قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، إن نجمه ليونيل ميسي، من بين أربعة لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن اختبارات ليونيل ميسي كانت إيجابية لفيروس كورونا.

وقال النادي، في بيان يوم الأحد، إن ليونيل ميسي هو واحد من أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان ثبتت إصابتهم بكوفيد -19.

واللاعبون الثلاثة الآخرون، هم: "خوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا".

وقال الفريق إن جميع اللاعبين "في عزلة ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب".

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان فانيس يوم الاثنين في دور الـ32 لكأس فرنسا.