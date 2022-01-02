مع هدف صلاح وتألق ميندي.. تعادل مثير بين ليفربول وتشيلسي

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نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي، بهدفين لكل منهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ساديو ماني التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 9 من الشوط الأول، ثم عزز محمد صلاح تقدم الريدز بهدف رائع في شباك تشيلسي في الدقيقة 26.

وفي انتفاضة الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، عادل تشلسي النتيجة بهدفين لماتيو كوفاسيتش وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 42 و46.

وشهدت المباراة، التي اتسمت بالسرعة والإثارة، تألق حارس تشيلسي ميندي، الذي تمكن من إبعاد الكثير من الكرات التي كانت بمثابة أهداف حقيقية لليفربول.

وغاب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن المباراة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ومع نتيجة مباراة الليلة، رفع الفريقان رصيدهما نقطة واحدة دفعت بتشيلسي للمركز الثاني في ترتيب الدوري (43 نقطة)، ويليه ليفربول (42 نقطة). في وقت يغرد مانشستر سيتي في الصدارة منفردا برصيد 53 نقطة.