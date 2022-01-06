أستراليا تلغي تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول البلاد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قد لا يتمكن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رقم 1 في العالم برياضة التنس الأرضي للرجال من الدفاع عن لقبه للعام 2021 بعد إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرة دخوله لبلاد.

وألغت السلطات الأسترالية تأشيرة ديوكوفيتش بعد احتجاجات على "الإعفاء الطبي" المثير للجدل من قواعد التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

ولم يسبق لديوكوفيتش الكشف علنًا عن حالة التطعيم ضد كورونا الخاصة به، ولكن في مؤتمر صحفي الخميس، قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون إنه "ليس لديه إعفاء طبي صالح" من متطلبات التطعيم التي تشمل كل الوافدين الراغبين بدخول البلاد.

وقال موريسون: "الدخول بتأشيرة يتطلب تطعيما مزدوجا (جرعتين) أو إعفاء طبيا.. لقد علمت أن هذا الإعفاء لم يكن مطبقًا، ونتيجة لذلك، يخضع (ديوكوفيتش) لنفس القواعد مثل أي شخص آخر".

ويسعى الفريق القانوني لديوكوفيتش للحصول على أمر قضائي عاجل ضد قرار قوات الحدود الأسترالية بإلغاء تأشيرته، في حين أرجأت المحكمة الفيدرالية في البلاد قرارها حتى الاثنين بشأن ما إذا كان سيسمح له بالبقاء في أستراليا أو سيتم ترحيله، وفقًا لرويترز ومحطة ABC العامة.