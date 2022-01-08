بعد منع دجوكوفيتش من الدخول.. رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس يكسر صمته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كسر رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس، غريغ تايلي، صمته، السبت، بشأن أزمة النجم الصربي نوفاك دجوكوقيتش، وذلك في فيديو أرسله إلى طاقم عمله.

وقال تايلي إن هناك "الكثير من أصابع الاتهام والكثير من اللوم"، لكنه دافع عن فريق عمله واصفا عمله بـ"غير القابل للتصديق" مشيرا إلى أن أفراد الطاقم فعلوا كل ما بوسعهم ضمن التعليمات التي قُدمت لهم.

وأكد رئيس الاتحاد الأسترالي أنه يتعاطف مع الوضع الذي يخض بعض اللاعبين، مؤكدا أن هناك تواصل جار بين اللجنة ودجوكوفيتش واللاعبين الذين تضرروا من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المسؤول إلى أنه يريد كشف المزيد من المعلومات لكن هناك "دعوى قضائية جارية" تتعلق بالدخول إلى أستراليا يجب أن تُحل قبل أن يكشف الاتحاد عن معلومات إضافية.

وقال منظمو البطولة الثلاثاء إن اللاعب الصربي، الذي انتقد سابقا الإجراءات المتعلقة بفرض اللقاح ضد الفيروس، حصل على "إعفاء طبي" من شرط تلقي المسافرين اللقاح الكامل للسماح لهم بالدخول إلى أستراليا.

ولكن عند وصول دجوكوفيتش إلى أستراليا للمشاركة في البطولة هذا الأسبوع وجد أن تأشيرته قد سُحبت وقد قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن الإعفاء الذي يملكه اللاعب البالغ من العمر 34 عاما "غير معترف به".

وحاولت CNN التواصل مع الاتحاد الأسترالي للتعليق على القضية