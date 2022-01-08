نعومي أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في البطن

رياضة
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نعومي أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في البطن
Credit: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انسحبت نعومي أوساكا، بطلة البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي شاركت في أول بطولة لها منذ هزيمتها المفاجئة أمام ليلى فرنانديز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، من بطولة أستراليا المفتوحة المفتوحة في ملبورن، بسبب إصابة في البطن، بحسب اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وقالت أوساكا، في تغريدة قبل مباراتها في نصف النهائي المقررة ضد فيرونيكا كوديرميتوفا الروسية: "من المؤسف الانسحاب بسبب الإصابة من مباراتي اليوم، لقد أصيب جسدي بصدمة من اللعب في المباريات المكثفة التي لعبتها".

وستواجه كودرميتوفا المصنفة الأولى عالميًا السابقة سيمونا هاليب في النهائي.

وأوساكا هي المدافعة عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة وفازت بهذا اللقب مرتين.

 

 

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