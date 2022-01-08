أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انسحبت نعومي أوساكا، بطلة البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي شاركت في أول بطولة لها منذ هزيمتها المفاجئة أمام ليلى فرنانديز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، من بطولة أستراليا المفتوحة المفتوحة في ملبورن، بسبب إصابة في البطن، بحسب اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وقالت أوساكا، في تغريدة قبل مباراتها في نصف النهائي المقررة ضد فيرونيكا كوديرميتوفا الروسية: "من المؤسف الانسحاب بسبب الإصابة من مباراتي اليوم، لقد أصيب جسدي بصدمة من اللعب في المباريات المكثفة التي لعبتها".

Sad to withdraw due to injury from my match today, my body got a shock from playing back to back intense matches after the break I took. Thank you for all the love this past week ❤️ I’ll try to rest up and I’ll see you soon!

وستواجه كودرميتوفا المصنفة الأولى عالميًا السابقة سيمونا هاليب في النهائي.

وأوساكا هي المدافعة عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة وفازت بهذا اللقب مرتين.