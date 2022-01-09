محمد العويس هلالي.. "الزعيم" يشكر الوليد بن طلال على إتمام الصفقة

نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الهلال السعودية التعاقد مع حارس الأهلي والمنتخب السعودي، محمد العويس، الأحد، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ونشر "الزعيم" السعودي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تتضمن صورة للعويس وكتب فيها إنه تعاقد مع العويس حتى عام 2025.

وشكر الهلال الأمير الوليد بن طلال على دعمه للصفقة، حسبما جاء في التغريدة التي نشرها الفريق.

✅ ALOWAIS is HILALI 😍 #AlHilal 💙 https://t.co/v48IeyslgG

ولعب العويس في صفوف الشباب بين عامي 2012 و2017 قبل أن ينتقل إلى الأهلي ويبقى في صفوفه حتى عام 2022.

وكان حارس الهلال الجديد ضمن تشكيلة المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 لكنه لم يكن الحارس الأساسي في كأس العالم، ولعب أساسيا في مباراة السعودية وأوروغواي في