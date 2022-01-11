بعد تعثر الجزائر.. مصر تتلقى الهزيمة الأولى في كأس أمم أفريقيا

نشر الثلاثاء ، 11 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى المنتخب المصري خسارته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2020 في الكاميرون، أمام نظيره النيجيري، الإثنين، بهدف نظيف.

وسجل مهاجم نادي ليستر سيتي كيليتشي إيهاناتشو، الهدف الوحيد في المباراة للنسور النيجيرية عند الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وحاول المصريون العودة وتعويض التأخر في الشوط الثاني عبر تبديلات شهدت دخول رمضان صبحي وأحمد السيد "زيزو" ومحمد الشريف، إلا أن الفراعنة لم ينجحوا بفك شيفرة الدفاع النيجيري.

ولم يُقدم اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، المستوى المأمول منه في الظهور الأول له في العرس الأفريقي.

وتصدرت نيجيريا المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط قبل مباراة السودان وغينيا بيساو التي ستقام في وقت لاحق.